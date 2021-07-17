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TEKİRDAĞ - Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

TEKİRDAĞ - Kamyon ile servis minibüsü çarpıştı: 8 yaralı

- Kaza sonrası yaralıların sedyelere konarak ambulanslara alınması - Kaza yapan kamyon ve minibüsten detaylar - Yaralıları alan ambulansların hastaneye gidişiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ ’ın Çerkezköy ilçesinde kamyon ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.Adil Bölkü yönetimindeki 34 UH 1226 plakalı kamyon ile Mehmet Sıddık Yaman idaresindeki 34 DOB 994 plakalı servis minibüsü, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde çarpıştı.Kazada yan devrilen servis minibüsünde bulunan 8 kişi yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Hastane Gesi Sağlık Ekipleri 

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