TEKİRDAĞ - İsrail'in Filistinlilere saldırıları konvoy oluşturularak protesto edildi
- Toplanan araçlardan görüntü - Araç konvoyundan görüntü - Anadolu Gençlik Derneği Tekirdağ Başkanı Olcay Sercan ile röportaj - Araç konvoyu görüntüleriTEKİRDAĞ (AA) - İsrail'in Mescid - i Aksa, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırıları oluşturulan konvoylarla protesto edildi. Tekirdağ 'da valilik önünde toplanan grup adına açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Olcay Sercan da Kudüs'ün sesini dünyaya duyurmak için mücadele ettiklerini belirtti. Sercan, "İster Müslüman ister gayrimüslim olsun biz zalimin zulmüne müsaade edemeyiz. Mazlumun sesi olmaya devam edeceğiz." dedi. Açıklamanın ardından Türk ve Filistin bayrağı asılı araçlar, Hükümet Caddesi ve sahil yolunda tur attı.
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