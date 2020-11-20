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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - İşçi servisi devrildi: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - İşçi servisi devrildi: 2 yaralı



: - Devrilen işçi servisinden görüntülerTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Ergene ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Yüksel Meral idaresinde, bir hafriyat firmasında çalışan işçileri taşıyan 39 SH 773 plakalı minibüs, Marmaracık Mahallesi Edirne yolunda kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Sayim Bozkurt ve Mehmet Kaplan ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis Polis Ekipleri İşçi Servisi Trol 

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