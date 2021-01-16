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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Tekirdağ’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Tarlalardaki kardan detaylar

Kar Yağışı 

- Yüksek kesimlerden ayrıntılar
- Yoldan detaylar
- Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da etkisini gösteren kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Etkili olan kar yağışı ile birlikte, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yüksek kesimlerde bulunan tarlalardaki ekinlerde karla kaplanırken, kar yağışı yolda bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. Kar yağışına karşılık kar küreme araçları da yollarda çalışma gerçekleştirdi. Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor. (HLD-
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