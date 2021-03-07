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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katıldı

TEKİRDAĞ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katıldı

- Bakan Soylu'nun kaymakamlık binasından çıkışıTEKİRDAĞ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.
Çorlu'ya gelen Bakan Soylu'yu kaymakamlık binası önünde İçişleri Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kaymakamlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve ilgililer karşıladı.Soylu karşılamanın ardından uyuşturucu, kaçaklıkla mücadele, asayiş, düzensiz göç ve yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) konularının değerlendirileceği toplantı salonuna geçti.İçişleri Bakanı Soylu başkanlığında başlayan toplantı basına kapalı olarak yaklaşık 4 saat sürdü.Bakan Soylu, daha sonra Çorlu'dan ayrıldı.

Koronavirüs General Uyuşturucu Kaymakamlık Toplantı 

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