Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Tekirdağ’ı buz kesti - Süs havuzları dondu

- Tekirdağ’ı buz kesti - Süs havuzları dondu

Sokaklardaki buz birikintilerinden detaylar

Hafta Sonu Uttu Kar Yağışı Kışla 

-Buz sarkıntıları
-Buz tutan havuz
-Vatandaş röp.
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) - Tekirdağ’ı buz kesti- Süs havuzları dondu TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kentte pazartesi sabahı-6 derece soğuk hava etkili oldu. Havanın soğuması ile süs havuzları dondu. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’da hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde etkili olurken, kentte Pazartesi sabahı -6 dereceye kadar inen soğuk hava etkili oldu. Soğuk havaya rağmen hafta sonu kısıtlamasından bunalan vatandaşlar, sahilde yürüyüşe çıktı. Havanın soğuması ile kentte bulunan süs havuzları ve sokaklardaki su birikintileri buz tuttu. Sabah saatlerinden güneşin yüzünü göstermesi ile buzlu alanlar erimeye başladı.
Süleymanpaşa Sahiline yürüyüşe çıkan Mustafa Gülnarin, “Zamanı şimdi Kış mevsimi artık. Sabah -6’yı gösteriyordu. Kısıtlamanın bitmesi ile sabah sporunu yapıyorum. Şimdi güneş boyunda bu kadar oluyorsa yukarıda daha fazla buz tutmuştur. Tepeye çıkınca en az -7,-8 derece. 50 seneden beridir burada yaşıyorum. Eskiden daha iyiydi. Şuanda her şeyin tadı kaçtı. İklimler değişti eski kışlar olmuyor” dedi.
(HLD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı