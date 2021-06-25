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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Hafriyata gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Hafriyata gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirildi

- Ele geçirilen uyuşturucunun görüntüsüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde hafriyata gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Ekipler, Çorlu Çerkezköy yolundaki bir fabrikanın hafriyat sahasında yaptığı aramada, 10 kilogram eroin ve bir hassas terazi ele geçirdi.Uyuşturucuyu bölgeye bırakan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Fabrika Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Irak 

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