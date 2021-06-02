Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

TEKİRDAĞ - Ganos Dağı eteklerindeki ormanlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor

- Ormandan drone görüntüsü - Derelerden görüntüGanos Dağı eteklerindeki ormanlar ziyaretçilerine görsel şölen sunuyorTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'daki Ganos Dağı eteklerinde yer alan ormanlar, yeşilin farklı tonları, kuşlar ve derelerin sesleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tekirdağ - Şarköy yolundaki dağların eteklerinde bulunan ormanlar, yürüyüş parkurları, çağlayan dereleri ve doğal güzellikleriyle insana ayrı bir keyif veriyor.İlkbaharda yeşilin farklı tonlarıyla renklenen doğa, derelerin şırıltısı, kuş sesleri ve orman içinde açan çiçeklerle adeta renk cümbüşü yaşatıyor.Doğa ve fotoğraf tutkunları hem orman içerisindeki Yeniköy ve Uçmakdere mahallelerini geziyor, hem de bu görsel şöleni fotoğraflıyor.İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Ganos Dağı eteklerinde her mevsim farklı güzellikleri görmenin mümkün olduğunu söyledi.

Ormandaki dereler ve kuşların yankılanan sesinin insana farklı bir huzur verdiğini belirten Hacıoğlu, "Ormanlarda yeşilin farklı tonları ve kuş sesleri insanı enerji veriyor. İnsanlar burada pozitif enerjiyle dolup gidiyor. Fotoğraf tutkunları da bu güzellikleri ölümsüzleştirerek kadrajlarına yansıtıyor. Ayrıca ziyaretçiler Ganoslar parkurunda yürüyüş yapma imkanı buluyor. Herkesin bu güzellikleri gelip görmesi gerekiyor. Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen herkesi ilimize bekliyoruz." dedi.

Ölümsüz Muhabir İlkbahar Ziyaretçiler Şili 

İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Slovenya'da Kurbağa GöçüSlovenya'da Kurbağa Göçü
''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement