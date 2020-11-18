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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Evinin çatısını seraya çevirerek uyuşturucu üreten zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ - Evinin çatısını seraya çevirerek uyuşturucu üreten zanlı tutuklandı

- Zanlınn sağlık kontrolünden çıkışı, - Çerkezköy Adliyesi'ne getirilişi TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çerkezköy ilçesinde çatı katını seraya çevirerek uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Çorlu Grup Amirliği ekiplerinin, İstasyon Mahallesi'nde bir evin çatı katını seraya çevirerek uyuşturucu ürettikleri iddiasıyla gözaltına aldığı iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.S. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, M.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.A.S'nin yakalanmasına çalışılıyor.Polis ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde dubleks bir evin çatı katında, saksı ve poşetler içerisinde yetiştirilmiş 83 kök Hint keneviri, uyuşturucu yetiştirilmesi için kullanılan 13 floresan, iki koku giderici hava filtresi, 6 boş saksı, 10 çeşitli markalarda sıvı gübre, iki bitki dopingi, 4 havalandırma motoru, iki dijital ısı ve nem ölçer, 12 elektrik battaniyesi, alüminyum folyodan yapılı ısı ve ışık tesisatı, elektrik dağıtıcı, iki alüminyum havalandırma borusu ve iki vantilatör ele geçirmişti.Ekipler ayrıca 15 gram kurutulmaya bırakılmış kenevir, leğen içerisinde öğütülmüş 189 gram toz esrar, kilitli poşette 7 gram toz esrar, iki reçeteye tabi hap, bir fişek eroin, uyuşturucu fişeklenmesinde kullanılan iki makas ve defter bulmuştu.Olayla ilgili Z.S. ve M.E. gözaltına alınmıştı.

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