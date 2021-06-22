TEKİRDAĞ - Evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı
: - Operasyon görüntüsü Tekirdağ 'da evinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde evinde saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen zanlı yakalandı.Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Şeyh Sinan Mahallesi'ndeki bir evde saksı içinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisini aldı.Evdeki aramalarda, çatı katında oluşturulan sera ortamında saksılara ekilmiş 17 kök Hint keneviri tespit edildi.Ev sahibi A.A. gözaltına alındı.
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