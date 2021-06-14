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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Engelli gencin polis aracıyla şehir turu atma hayali doğum gününde gerçekleştirildi

TEKİRDAĞ - Engelli gencin polis aracıyla şehir turu atma hayali doğum gününde gerçekleştirildi



: - Polis ekiplerinin 16 yaşındaki bedensel engelli Abdullah Akın Özaydın'ı polis otosuna almaları ve şehir turuna çıkmaları - Şehir turu sonrası Özaydın'ın tekrar evine getirilmesiEngelli gencin polis aracıyla şehir turu atma hayali doğum gününde gerçekleştirildiTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde, polis ekipleri, 16 yaşındaki bedensel engelli Abdullah Akın Özaydın'ın polis otosuyla şehir turu atma hayalini doğum gününde gerçekleştirdi.Reşadiye Mahallesi Detay Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan bedensel engelli Özaydın'ın polis otosuyla siren çalarak şehir turu atma hayali, ailesi tarafından doğum gününde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi.
Talebi geri çevirmeyen polis ekipleri, babasının kucağında indirilerek ekip otosunun arka koltuğuna oturtulan gence siren eşliğinde şehir turu attırdı. Özaydın, şehir turunun ardından evine bırakıldı.Mahallede sakinleri, hem Abdullah Akın Özaydın’ı hem de polis ekiplerini alkışladı.

Polis Aracı Ali Doğu Doğum Günü Bedensel Engelli Polis Ekipleri 

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