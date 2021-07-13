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Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimi

Törenden detaylar

Emniyet Müdürü Devir Teslim 

-İki müdürden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görev devir teslim töreni düzenlendi.
Yalova'dan gelen Tekirdağ'ın Yeni İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden Bosna Hersek'e atanan Mehmet Erduğan karşıladı. Emniyete giriş yapan Yeni Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile tek tek tanıştı. Daha sonra makama geçen iki emniyet müdürü görev devir teslimi yaptı. (HLD-ÖK-Y)
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