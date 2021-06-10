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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 47 kişiye para cezası verildi

TEKİRDAĞ - Eğlence mekanında Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 47 kişiye para cezası verildi

- Eğlence mekanından görüntüTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da Kovid - 19 tedbirleri kapsamında alınan kısıtlama kararına rağmen açık bulunan bir eğlence mekanındaki 47 kişiye 162 bin lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Çorlu ilçesinde sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde eğlence mekanlarına yönelik denetim yaptı.Polis, açık olduğu tespit edilen eğlence mekanında bulunan 47 kişiye "sosyal mesafe, maske ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 162 bin 620 lira ceza uyguladı.Kimlik kontrollerinde 2 kişinin farklı suçlardan arandığı tespit edildi.

Eğlence Mekanı Trol 

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