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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - Dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

TEKİRDAĞ - Dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü Tekirdağ 'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandıTEKİRDAĞ (AA) - İstanbul'da 218 bin lira değerindeki ıslak mendilleri tırla nakletmek üzere anlaştıkları kişiyi dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı, Tekirdağ 'ın Çorlu ilçesinde yakalandı.İstanbul'da ticaretle uğraşan Samet Yıldız, ıslak mendillerin taşınabilmesi için nakliyecilerin üye olduğu WhatsApp grubuna ilan verdi.Kendisini nakliyeci olarak tanıtan kişiler, ürünleri teslim aldıktan sonra Yıldız'ın istediği adrese teslim etmedi.Bunun üzerine Beylikdüzü ilçesindeki polis merkezine başvuran Yıldız, dolandırıldığını bildirdi.Olayla ilgili çalışma başlatan Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler M.K. ve V.K'nin ıslak mendilleri Hıdırağa Mahallesi Bakkal Sokak'taki depoya indirdiğini belirledi.Ekipler, iki zanlıyı düzenledikleri operasyonla yakaladı, 218 bin lira değerinde olduğu belirtilen ıslak mendilleri Yıldız'a, 2 şüpheliyi de İstanbul'da polis ekiplerine teslim etti.

Polis Merkezi Akalan Dolandırıcılık Polis Ekipleri Dolandırıcılık Operasyonu 

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