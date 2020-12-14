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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
TEKİRDAĞ - 'Dezenfektan çeşmeleri' salgınla mücadelede kullanılıyor

TEKİRDAĞ - 'Dezenfektan çeşmeleri' salgınla mücadelede kullanılıyor

TEKİRDAĞ - "Dezenfektan çeşmeleri" salgınla mücadelede kullanılıyor - Dezenfektan Çeşmesinin detay görüntüleri Tekirdağ 'da "dezenfektan çeşmeleri" salgınla mücadelede kullanılıyorTEKİRDAĞ (AA) - Süleymanpaşa ilçesinde 9 noktaya konulan dezenfektan çeşmeleri ile yeni tip koronavirüsün (Kovid - 19) yayılmasının önlenmesi amaçlanıyor.Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), Kovid - 19 ile mücadelede iş birliği yaparak ilçenin çeşitli noktalarına "dezenfektan çeşmeleri" yerleştirdi.Vatandaşlar bu çeşmelerden dezenfektanı ücretsiz alabiliyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üniversite tarafından üretilen dezenfektanlar, 9 noktaya konulan çeşmelerden vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.Vatandaşlar dezenfektanı ev, araba, iş yeri ve apartmanlarında kullanabilecek.Açıklamada, görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, NKÜ ile salgınla mücadele kapsamında önemli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirtti.
Yüksel, şunları kaydetti:"1 ton suya 1 kilogram karıştırarak yüzey ve yer dezenfektanı elde ediliyor. Piyasada çok ürün var. Hangisine güveneceksin, ne olacak bilmiyorsun. Sonuçta insan sağlığını etkiliyor. Üniversitenin böyle bir konuda bize destek olması hem Süleymanpaşa için hem bölge için bence çok önemliydi. Ürünler el dezenfektanı değil, vatandaşlarımız odaların, apartmanların, otobüslerin, arabaların dezenfeksiyonunda kullanacak. Yalnızca yüzey ve yerlerin arındırılmasında kullanılabiliyor."

Koronavirüs Asad Dezenfeksiyon 

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