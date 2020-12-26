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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da zehir taciri 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da zehir taciri 4 kişi tutuklandı

Evin içinden ele geçirilen uyuşturucu madde görüntüsü

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Madde 


- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesi ile gözaltına alınan biri Suriyeli toplam 4 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü NSM Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan D.T., V.Y., Ö.A. ile Suriye uyruklu olduğu kaydedilen İ.A.M. adlı şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çorlu Adliyesi’ne sevk edildi. Çorlu Adliyesi’nde çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan 4 şüpheli cezaevine gönderildi. Polis ekiplerince Çerkezköy'ün Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Bağlık Mahallelerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda önceden tespit edilen 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş baskında 800 gram sentetik esrar, uyuşturucu madde satışında kullanılan 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 2 bin TL para ele geçirilmişti. (SŞ-
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