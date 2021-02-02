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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ’da yollar ve tarlalar sular altında kaldı

Tekirdağ’da yollar ve tarlalar sular altında kaldı

Taşkın sularına ilişkin drone görüntüsü

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ


- Tekirdağ’ın Hayrabolu İlçesinde yağışların ardından tarlalar ve yollar sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ'da yağış etkili oldu. Şiddetli yağışlar etkisini kaybederken, Hayrabolu ilçesinde birçok yol ve ekili alanlar sular altında kaldı. Yağış sonrası oluşan taşkınlar, iki mahalle arasındaki yolu ulaşıma kapattı. Sular altında kalan tarlalar ve yollar drone ile havadan görüntülendi. (HLD-
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