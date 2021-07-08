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Tekirdağ’da yarım ton kaçak tütün ele geçirildi
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ’da yarım ton kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ’da yarım ton kaçak tütün ele geçirildi

Ele geçirilen malzemeler

Operasyon Baros Kaçak Bandrol 

-Polis operasyonu

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde 5 adrese düzenlenen operasyonda yarım tona yakın kaçak tütün, binlerce tütün malzemesi ve kompresörler ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerine Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Altınova ve Barbaros Mahallerinde 5 adrese yönelik kaçak tütün operasyonu düzenlendi.
Operasyonda 458 kilogram tütün, 5 bin 200 adet bandrollü boş makaron, 127 adet kesilmiş vaziyette makaron ve tütün bandrolü, 3 adet makaron dolum makinesi, 3 adet kompresör, 47 bin 440 adet doldurulmuş makaron, 42 bin 500 adet çarşaf tabir edilen bandrolsüz sarma kağıdı ele geçirildi. Konu ile ilgili İ.E., S.S. ve E.G.’ye 5607 SKM ve 4733 SKM suçundan yasal işleme başlatıldı.
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