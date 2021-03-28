Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ’da vahşet: Cinayete define kurgusu

Tekirdağ’da vahşet: Cinayete define kurgusu

Kadının gömülü olduğu çukurdan detaylar

Hastane Jandarma İş Makinesi Kepçe Operatörü Cinayet 

-foto

( TEKİRDAĞ )- Pişman olunca define süsü verdiği vahşi cinayetin çukurunu açmak isterken yakalandı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi İlçesinde öldürdüğü sevgilisini gömdüğü çukurdan çıkarmak isteyen zanlıyı, yardım istediği kepçe operatörü ele verdi. Olay Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi İlçesine bağlı Yençiftlik Mahallesi kırsal bölgede meydana geldi. İddiaya göre ilçede yaşayan K.K. birliktelik yaşadığı Yeter Yılmaz’la ilçe dışındaki araziye gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenle ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi ile K.K., Yeter Yılmaz’ı silahla öldürdükten sonra bölgede bulunan bir çukura gömdü. K.K. daha sonra Yılmaz’ı öldürdüğü tabancayı da göle atarak, delileri ortadan kaybetmeye çalıştı. K.K. olayın üstünü iyice kapatmak amacıyla iddiaya göre oğlunun da yardımıyla buldukları o bir iş makinesinin operatörüne, definecilerin tarlasına zarar verdiğini ve tarlayı düzelttirmek istediklerini iletti. Bunun üzerine iş makinesi ile Yeter Yılmaz’ı gömdüğü yeri iyice kapattırarak K.K., bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından tekrara iş makinesi operatörüne giden K.K. yaptığı olaya pişman olunca, orada bir ceset olduğunu ve 5 bin lira karşılığında cesedi çıkarmasını istedi. Duydukları karşısında şaşkınlık geçiren kepçe operatörü ‘Ben iş makinesini alıp geliyorum’ dediği iddia edilerek jandarmanın yolunu tuttu. Kısa sürede bölgeye giden jandarma ekipleri, kapatılan çukurda Yeter Yılmaz’ın cansız bedenine ulaştı. Korkutucu cinayetle ilgili K.K., oğlu A.K. kepçe operatörü Ö.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar adliyeye sevk edildi. (HLD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Ankara'da kan donduran cinayet!Ankara'da kan donduran cinayet!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement