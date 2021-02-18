Tekirdağ’da uzman onbaşıyı öldüren zanlı adliyede

-Zanlının adliyeye sevk edilmesi

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan kavgada uzman onbaşı silahla vurularak hayatını kaybetti. Uzman onbaşı Eyüboğlu’nu öldüren zanlı ise adliyeye sevl edildi. Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesine bağlı Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli uzman onbaşı Turgay Eyüboğlu ile S.K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.K.’nın yanında bulunan silahtan çıkan mermi Tugay Eyüboğlu’na isabet etti. Bunun üzerine yaralanan Uzman Onbaşı Eyüboğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme ve araştırma işlemlerine başladı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eyüboğlu hayatını kaybederken, S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.K. adliyeye sevk edildi. (HLD-



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