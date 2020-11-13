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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ’da tefeci operasyonu: 4 tutuklama

Tekirdağ’da tefeci operasyonu: 4 tutuklama

tutuklanan şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkarılmaları

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Akalan Tefecilik Tefeci Operasyonu Nitelik Polis Ekipleri 


- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (Tekirdağ KOM) Çorlu Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyon kapsamında nitelikli yağma ve tefecilik suçlaması ile gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklanarak ceza evine gönderildi. Çorlu KOM ekiplerince nitelikli yağma ve tefecilik suçlarını işledikleri tespit edilen 5 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişinin bilgi veren 25 kişinin de mağdur sıfatıyla ifadesine başvuran polis ekipleri isimleri geçen şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca projeli çalışma kapsamı dışında nitelikli yağma ve tefecilik suçlarını işlediği tespit edilen 2 şüpheli de aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda bazı evrak ve dokümanlar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin 700 TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 7 şüheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. (SŞ-
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