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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ’da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler

Tekirdağ’da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti... 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştüler

Hastaneye sevk edilen çocuklar

Sağanak Yağış Olay Yeri İnceleme Şiddetli Yağış Sağlık Ekipleri Yağmurdan Sonra 

-Yoldan detaylar
-Dereden detaylar
-Polisin incelemesi
-Röportaj

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Ergene İlçesinde bir anda bastıran şiddetli yağış nedeniyle 3 çocuk yağmur suyuna kapıldıktan sonra yolun kenarındaki kanala sürüklendi. Oluşan selin etkisiyle su kanalına düşen 3 çocuktan 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Diğer çocuğun ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’ın Ergene İlçesinde bir anda bastıran sağanak yağış aniden sele dönüştü. O sırada Cumhuriyet Mahallesinde oynayan 3 çocuk, sağanak yağış ile bir anda sele dönüşen suya kapıldı. Suya kapılan 3 çocuk hemen yolun kenarında bulunan kanala sürüklenerek, kanalizasyon borusundan 200 metre ilerideki dere yatağında bulundu. Çocukların suya kapıldığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ve bölgeye çağrılan 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesi ile dere yatağına sürüklenen 3 çocuk kurtarılarak, hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Burak Önder (8) ve Mustafa Aslan (13) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer çocuğun hastanedeki tedavisi ise sürüyor. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri ise su kanalında ve dere yatağında incelemelerde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Mahalle sakini Mehmet Ali Bozkurt, “Olayı haber aldığımda hemen olay yerine koştum. Daha sonra elimizden gelini yapmaya çalıştık. Tahminimce ilk yağmurdan sonra burada oyun oynadılar. Küçük çocuk suya kapılınca abisi de suya atladı tahminimce buradan kapılınca ilk çocuğu vatandalar kurtarmış diğer yerden çıkarmışlar” dedi.

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