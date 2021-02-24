- Tekirdağ’da sis etkili oluyor

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( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Kentte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi. Tekirdağ’da sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek için evden çıkanlar sis sürprizi ile karşılaştı. Yollara çöken sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar indi. Sis nedeniyle karayollarında bulunan sürücüler, yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Tekirdağ yollarında yaşanan yoğun sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı. Yoğun sis etkisini sürdürüyor. (HLD-



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