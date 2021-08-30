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Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı felç etti
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı felç etti

Tekirdağ'da şiddetli yağış hayatı felç etti

Yağıştan detay

( TEKİRDAĞ -EK)- Sokaklar dereye dönüştü TEKİRDAĞ

Yağmur Şiddetli Yağış Altın 


- Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıdan saatler sonra bir anda bastıran yağmur, Tekirdağ'da hayatı felç etti.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da bir anda bastıran ve kısa süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın bir anda bastırması ile sokaklar adet dereye dönüştü. Bazi vatandaşlar yağmura hazırlıksız yaralanırken, bazı vatandaşlar da duvar ve tente altına sığındı.Aşırı yağış sebebiyle dere gibi akan sokaklarda sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.
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