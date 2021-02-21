Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Tekirdağ’da sessizlik sürerken, polis adım adım denetimde

Tekirdağ’da sessizlik sürerken, polis adım adım denetimde

Sokaklardan detaylar

Polis Polis Ekipleri 

-Sahilden detaylar (DRONE)
-Polis ekipleri adım adım denetim yaparken
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ -ÖZEL)- Salgının önlenmesi için polis şehirde kuş uçurtmuyor TEKİRDAĞ

- Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Tekirdağ’da sessizlik sürerken, emniyet ekipleri de sokaklarda ve caddelerde görevinin başında denetimlerine devam ediyor. Çin Halk Cumhuriyetinden bütün dünyaya yayıldıktan sonra yüzlerce ülkenin başına bela olan korona virüs salgınını durdurmak için uygulanan tedbirler sürüyor. Ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile şehirler ve yollar en ıssız günlerini yaşıyor. Deniz ve doğası ile mavi gözlü şehir olan Tekirdağ’da da sessizlik sürüyor. Drone ile görüntülenen şehrin sembolü durumundaki sahil şeridi en durgun günlerini yaşıyor. Polis adım adım denetliyor Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kent genelinde devriye faaliyetlerini atarak, kısıtlamaların ihlal edilmemesi için gerekli önlemleri alıyor. Süleymanpaşa İlçesi sahil kesiminde bulunan polis ekipleri, şehirde kısıtlamaların ihlal edilmemesi için büyük rol oynuyor. Polis ekipleri, sahil şeridini baştan sona kadar adım adım yürüyerek gerekli denetimlerini sürdürüyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement