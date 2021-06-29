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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi

Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi

Hastaneden detaylar

Hastane Operasyon Sahte İçki İçki Şişesi 

-Acilden detaylar
-Ambulanstan detaylar

( TEKİRDAĞ )- 4 kişi taburcu olurken, 8'i entübe 15 kişinin tedavisi sürüyor TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir kişinin evde ölü bulunması ile sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu. Ayrıca tedavileri tamamlanan 4 kişi ise taburcu oldu. Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde 4 gün önce başlayan sahte içki faciasında ölü sayısı artmaya devam ediyor. Çorlu ilçesinde evinde ölü bulunan birisinin olduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese giden ekipler, şahsın yerde yatar vaziyette olduğunu belirledi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince şahsın bulunduğu yerde yapılan incelemelerde, operasyonlarda ele geçirilen sahte içkilerden olduğu değerlendirilen tüketilmiş vaziyette sahte içki şişesi ele geçirildi. Şahsın cansız bedeni morga kaldırılırken, Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 7'ye yükselmiş oldu. 4 kişi taburcu oldu Ayrıca tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu olurken, 8'i entübe 15 kişinin yoğun bakımdaki tedavileri devam ediyor. İlk günden bu yana hastaneye başvuranların toplam sayısı ise 26 kişi oldu. (HLD-
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