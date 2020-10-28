Tekirdağ’da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

-Drone ile havadan görüntü

-Şüpheliler gözaltına alınırken

-Özel harekat ekiplerinden detaylar

-Uyuşturucu arama köpeğinden detaylar

-Polis ekipleri adreslere girerken detaylar

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ ) -- Operasyon havadan da görüntülendi TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde 100 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti drone destekli operasyon gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Gece yarısı tüm hazırlıklarını tamamlayan emniyet ekipleri yaklaşık 100 polisle şafak vakti Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Aydoğdu Mahallesine girdi. Gerçekleştirilen operasyonda polis ekiplerince hedef adreslere tek tek girildi. Drone destekli düzenlenen operasyonda, uyuşturucu made arama dedektörü Larissa ile adreslerde arama yapıldı. 15 kişi yakalandı Operasyona özel harekat ekipleri de destek verirken, uyuşturucu madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak, kasten yaralama, hırsızlık suçlarından aranan toplam 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca bir kurusıkı tabanca ele geçirilerek, gerekli yasal işlemler yapıldı. Yakalanan 15 şüpheli Tekirdağ Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (HLD-



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