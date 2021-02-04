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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Tekirdağ’da patlayıcı madde imha tim komutanıydı, El Bab’da şehit düştü

Tekirdağ’da patlayıcı madde imha tim komutanıydı, El Bab’da şehit düştü

Şehidin evinden detaylar

Şehit Kız Çocuğu 

-bayraklardan detaylar
-vali evden çıkarken detaylar
-Genel detay
-Fotoğraf

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında, şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in Tekirdağ’daki evinde yas var.Suriye’nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi esnasında, patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit düştü. Afyon nüfusuna kayıtlı Şehit Demirel’in Tekirdağ’da yaşayan eşi Nuriye Demirel’e acı haberi, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım tarafından verildi.
Acı haberi alan Nuriye Demirel yasa boğulurken, şehidin Süleymanpaşa ilçesinde bulunan evine Türk bayrakları asıldı.Tekirdağ’da patlayıcı madde imha tim komutanıydıAnkara, Tunceli, Adıyaman, İzmir, Elazığ ve Sivas gibi çeşitli illerde görev yapan Süleyman Demirel, en son Dıyarbakır’dan Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına atanarak, burada patlayıcı madde imha tim komutanı olarak görev yapıyordu. Şehit Demirel Tekirdağ’dan geçici görev ile Suriye’nin El Bab şehrine gitmişti.42 yaşındaki Şehidin 2 kız çocuğu babası olduğu da öğrenildi.
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