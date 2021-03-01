Tekirdağ’da mutant virüs görülen mahallede giriş-çıkışlar kontrollü sağlanıyor

-MAHALLE GİRİŞ TABELA DETAY

-MAHALLE SAKİNİ BİR VATANDAŞLA RÖPORTAJ



( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’daki bir mahallede mutant virüs vakası görülmesi ve vakaların artması nedeniyle mahalle giriş-çıkışlarında önlem alan jandarma ekipleri tarafından HES Kodu sorgulaması yapılarak, riskli olmayanların geçiş izni kontrollü sağlanıyor. Mutasyonlu virüs vakasının yaşandığı 720 nüfuslu Malkara’nın Çınaraltı Mahallesi’nde tedbirler artırıldı. Malkara İlçe Jandarma ekiplerince mahalle giriş - çıkışlarında sıkı önlem alındı. HES Kodu sorgulaması riskli olmayan kişilerin geçişleri kontrollü sağlanıyor. Korona virüs testi pozitif çıkan ve temaslı kişiler, evlerinde karantina sürecine alındı. Çınaraltı Mahallesi Muhtarı Yılmaz Bölüt, temaslı kişiler dahil yaklaşık 30 kişinin ev karantinasında olduğunu belirtti.

Muhtar Bölüt, mahalle sakinlerinin, maske ve mesafe kurallarına uymalarını ve komşu ziyaretlerinden kaçınmalarını istedi. (HT-



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