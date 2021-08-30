Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı

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-Fener alayı

-Teknelerle konvoy

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( TEKİRDAĞ )- Marmara Denizinde tekne konvoy TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde Zafer Bayramı sebebiyle mehteranlı fener alayı düzenlendi.

Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Bayrakları ile süslenen tekneler de denizde konvoy yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda düzenlenen fener alayı yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı.

Yelken Kulübü önünde başlayan fener alayının başını mehteran takımı çekti. Vatandaşlar, sahil alanı inleten Mehteran Takımına ilgiyle eşlik etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya'da sahil alanı dolduran ve aydınlatan fener alayı yürüyüşüne katılırken, yürüyüş sahil dolgu alanda sona erdi. Marmara Denizinde tekne konvoy Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri de Ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle Marmara Denizinde konvoy yaparak, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. (HLD-

