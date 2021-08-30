Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı

Tekirdağ'da mehteranlı fener alayı

Yürüyüşten detaylar

Fener Alayı Yıldızlı Aydın Mehteran Takımı Aydın 

-Başkandan detaylar
-Fener alayı
-Teknelerle konvoy
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Marmara Denizinde tekne konvoy TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde Zafer Bayramı sebebiyle mehteranlı fener alayı düzenlendi.
Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Bayrakları ile süslenen tekneler de denizde konvoy yaptı. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanda düzenlenen fener alayı yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı.
Yelken Kulübü önünde başlayan fener alayının başını mehteran takımı çekti. Vatandaşlar, sahil alanı inleten Mehteran Takımına ilgiyle eşlik etti. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya'da sahil alanı dolduran ve aydınlatan fener alayı yürüyüşüne katılırken, yürüyüş sahil dolgu alanda sona erdi. Marmara Denizinde tekne konvoy Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri de Ay yıldızlı Türk Bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle Marmara Denizinde konvoy yaparak, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. (HLD-
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement