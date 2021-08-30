Tekirdağ'da kuvvetli yağış hayatı felç etti

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( TEKİRDAĞ )- Sokaklar dereye dönüştü TEKİRDAĞ



- Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıdan saatler sonra bir anda bastıran yağmur, Tekirdağ'da hayatı felç etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Tekirdağ'da bir anda bastıran ve kısa süren şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın bir anda bastırması ile sokaklar adet dereye dönüştü. Bazi vatandaşlar yağmura hazırlıksız yaralanırken, bazı vatandaşlar da duvar ve tente altına sığındı. Aşırı yağış sebebiyle dere gibi akan sokaklarda sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. (HLD-

