- Tekirdağ’da kumar baskını: 25 kişiye ceza yağdı

-kumar oynayanlar

-sigara içenler



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde boş binaya baskın yapan polis ekipleri, masalarda oturanları kumar oynarken yakaladı. Covid-19 tedbirlerini ihlal ettiği belirlenen 25 kişiye toplam 78 bin 750 lira para cezası kesildi. Malkara 155’e gelen bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yapılan baskında, Camiatik Mahallesi’nde boş binanın ikinci katında içerideki masalarda kumar oynayanlar ve sigara içenler olduğu tespit edildi. Yakalananlardan 5’i 65 yaş üstü, 25 kişiye korona virüs kurallarını hiçe saymaktan toplam 78 bin 750 lira para cezası kesildi. Yapılan baskın anında ise bazı şahısların istiflerini bile bozmadan oyun oynamaya devam etmeleri dikkat çekti.



loading...