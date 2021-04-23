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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ’da korona sessizliği

Tekirdağ’da korona sessizliği

Sokaklardan detaylar

Polis Gesi Polis Ekipleri 

-Caddelerden detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Korona virüs tedbirleri kapsamında Tekirdağ’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramından dolayı resmi tatil olması sebebiyle Perşembe akşam saat 19.00’dan Pazartesi 05.00’a kadar korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlamanın ilan edilmesiyle tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi de sessizliğe büründü. Kentte sessizlik sürerken, kısıtlama nedeniyle Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de şehrin çeşitli yerlerinde denetimler gerçekleştiriyor.
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