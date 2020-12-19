Tekirdağ’da kaza: 1 ölü 1 ağır yaralı

-Kazada ölen moosiklet sürücüsü

-kaza yaptığı motosiklet



( TEKİRDAĞ )- Motosiklet sürücüsü bariyere çarparak can verdi TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Yaya ağır yaralanırken motordan fırlayarak bariyere çarpan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edirne yönünden gelerek Çorlu istikametine gitmekte olan Kadri Yaman idaresindeki 35 ANT 562 plakalı motosiklet çalıştığı iş yerinden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan Aysel Özkul (45) adlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile Özkul ağır yaralanırken motosikletin üzerinden fırlayarak bariyere çarpan sürücü Kadri Yaman kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadını ambulansla Çorlu Devlet Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından sürücü Kadri Yaman’ın cansız bedeni de Çorlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (SŞ-



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