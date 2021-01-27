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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Tekirdağ’da kar yağışı sürüyor

- Tekirdağ’da kar yağışı sürüyor

Kar yağışından genel ve detay görüntüler

Ölümsüz Futbol Sahası Kar Yağışı Kar Uyarısı 

-Kar manzaraları
-Karlı mesire alanı
-Karla kapla futbol sahası
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Meteorolojinin kar uyarısı yaptığı iller arasında yer alan Tekirdağ’da sabah saatlerinde il genelinde başlayan kar yağışı Çorlu ve Ergene ilçelerinde de devam ediyor. Kar yağışının ardından beyaza bürünen Ergene’de Velimeşe mahallesindeki Koru mesire alanında güzel görüntüler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar uzun zamandır özlem duydukları karın keyfini çıkarak çektikleri fotoğraflarla anı ölümsüzleştirdiler. Kar yağışıyla birlikte adeta teyakkuza geçen Ergene Belediyesi ekipleri de yollarda kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışması başlattı. Tekirdağ’ın Ergene ve Çorlu ilçelerinde zaman zaman etkisini arttıran kar yağışı aralıklarla da olsa devam ediyor. (SŞ-
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