Tekirdağ’da kar yağışı sürüyor

-karlı yolda ilerleyen araçlar

-Kar yağışı altında yürüyenler

-Detay görüntüler



( TEKİRDAĞ ) -- Çorlu beyaza büründü- Kar İstanbul’un sınırında TEKİRDAĞ



- Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’un sınır komşusu Çorlu’da sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde iş yerlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar beyaz bir zeminle karşılaştı. Ağaçlar, binaların çatıları ve yolların beyaza büründüğü ilçede trafikte seyreden araçlar da zaman zaman zor anlar yaşadılar. İstanbul’un sınır komşusu Çorlu ile Ergene ilçesinde başlayan kar yağışının olumsuz etkilerini azaltmak adına görevliler temizlik çalışmalarına başladı.

(SŞ-



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