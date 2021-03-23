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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ'da kar yağışı başladı

Tekirdağ'da kar yağışı başladı

VATANDAŞIN TELEFON KAMERASIYLA ÇEKTİĞİ KAR GÖRÜNTÜSÜ VE KONUŞMALARI

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

Allah Yağan Kazma Kürek Kar Yağışı 


- İstanbul’un batı komşusu Tekirdağ’da yağan kar sevindirdi. Gece saatlerinde Malkara’nın Şahin Mahallesi kırsalında yağan kar, bölge sakinlerini sevindirdi. Kar yağdığını fark eden Kerim Yavuz, o anları telefonuyla görüntüledi. “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” Kar yağışının sevindirici olduğunu ifade eden Nevzat Keskinbaş da, “Ey maşallah be ya ne güzel de kar yağıyor. Trakya’nın soğuğu geri döndü. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır, inşallah her yer bembeyaz olur” diye konuştu.

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