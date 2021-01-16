Tekirdağ’da kar kalınlığı 10 cm’ye ulaştı

-Sokaklardan detaylar

-Ormandan fotoğraf karesi

-Genel detay ve ayrıntılar



( TEKİRDAĞ )- Ormanlarda karpostallık görüntüler oluştu TEKİRDAĞ



- Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Saray İlçesinde etkisini artıran kar yağışı şehir merkezinde de etkisini gösterdi. Saray çevresinde bulunan ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Tekirdağ’ın Saray İlçesinde de etkisini gösteren kar yağışı sonrası karın kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar, ilçe merkezinde de etkili olurken, ilçenin yakınlarında bulunan Güngörmez Ormanında karpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı yolda bulunan sürücülere de zor anlar yaşattı. Kar yağışına karşılık kar küreme araçları yollarda çalışma gerçekleştirdi. Kentte kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. (HLD-



loading...