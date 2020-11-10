Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
- Tekirdağ’da kamyon şarampole uçtu: 3 yaralı

- Tekirdağ’da kamyon şarampole uçtu: 3 yaralı

kaza yeri

Akkale Direksiyon 

-yaralı
-kaza yapan kamyon

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiindeki Edirne il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametine seyreden Seyfi Karabiçek idaresindeki 07 BUN 82 plakalı nakliyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kaza sonrası kabinde sıkışan sürücü Karabiçek ve yanında bulunan Türkmen uyruklu Babamurat Kadirov ile Murat Türkmen, itfaiye ekiplerinin çabasıyla yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 yaralı tedavi altına alındı. (HT-
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement