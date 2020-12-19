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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da kahvehane baskını: 81 bin 900 lira ceza yazıldı

Tekirdağ’da kahvehane baskını: 81 bin 900 lira ceza yazıldı

Kumar baskınında içeriden görüntüler

( TEKİRDAĞ )- Kumar baskınında 1’i çocuk 26 kişiye ceza yazıldı TEKİRDAĞ

Para Cezası Kahvehane Sigara 


- Tekirdağ’da bir kahvehaneye kumar oynatıldığı iddiası ile gerçekleştirilen baskında 26 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 81 bin 900 lira ceza yazıldı. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 02.00 sularında ilçedeki bir kahvehaneye baskın gerçekleştirdi. Operasyonda içeride alkol alındığı, sigara içildiği ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığını tespit eden emniyet ekipleri, 1’i çocuk toplam 26 kişiye 3 bin 150’şer lira idari para cezası uyguladı.
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