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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu: 139 kilo tütün ve binlerce malzeme ele geçirildi

Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu: 139 kilo tütün ve binlerce malzeme ele geçirildi

Operasyona ilişkin detaylar

Kaçak Bandrol 

-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde düzenlenen operasyonda binlerce makaron ve 139 kilogram tütün ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Kom Grup Amirliği ekiplerince kaçak tütün ve tütün ürünlerine yönelik çalışma yapıldı. Çorlu İlçesinde Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında açık kıyılmış tütün ve içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron satışı yaptığı değerlendirilen işyerinde yapılan aramalarda, 214 bin 100 adet boş makaron, 38 bin 820 adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 139 kilogram paketli ve açık kıyılmış tütün, 42 adet kesilerek mükerrer kullanılacağı değerlendirilen bandrol, 2 adet makaron doldurma makinası, 1 adet kompresör, 1 adet hava kurutma makinası ele geçirildi. Aramalar sonrasında 1 şahıs hakkında 5607 ve 4733 SKM suçlarından işlem yapıldı. (HLD-
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