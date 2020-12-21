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21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu

- Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu

Operasyonda ele geçirilenlerden detaylar

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Kaçak Kaçak İçki 


- Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 231 litre kaçak içki ve 533 şişe aroma ve esans ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği ekipleri “5607 SKM” kapsamında gümrük kaçağı ve yapma içki üretimi yapan ve satan işyerleri/şahıslar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında iki adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında işyerlerinde yapılan aramada, 135 litre etil alkol, değişik ebatlarda alkol yapımında kullanılan 290 şişe aroma ve esans, diğer işyerinde ise 96 litre etil alkol, değişik ebatlarda alkol yapımında kullanılan 243 şişe aroma ve esans ele geçirildi. (HLD-
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