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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ’da jandarmadan gece yarısı huzur uygulaması

Tekirdağ’da jandarmadan gece yarısı huzur uygulaması

DENETİMLERDEN GÖRÜNTÜLER

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

Jandarma Gesi İşçi Servisi Trol 


- Tekirdağ’da jandarma ekiplerince gece yarısı trafikte uygulama yapıldı. Malkara İlçe Jandarma ekipleri, soğuk havaya rağmen denetimlerini gece de aralıksız sürdürüyor. Malkara’nın Hacıevhat Mahallesi girişindeki Erenler mevkiinde yapılan uygulamaya Asayiş ve Trafik ekipleri katıldı.
Kamyon, işçi servisi ve yoldan tüm araçlar ile içerisindeki kişiler kontrolden geçti. Şahısların, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik izin belgesi, HES Kodu ve kimlik kontrolü yapılırken, araçlar da trafik yönünden incelendi. Kontrolden geçenlerin tamamına yakınının kurallara uyduğu tespit edildi. Vatandaşlar, jandarma ekiplerine hummalı çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
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