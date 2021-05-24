Tekirdağ'da inşaattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

-- Olay yerinden görüntüler



( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'da 7 katlı bir inşaatın 2’inci katından düştüğü iddia edilen Kahraman İ. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi Çeken Caddesi’ndeki bir inşaatta meydana geldi. İşçilerin iddiasına göre, inşaata ziyarete geldiği öğrenilen Kahraman İ., 2'inci kattayken dengesini kaybederek metrelerce yüksekten kum zemine düştü. Ağır şekilde yaralanan 69 yaşındaki adam, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Kahraman İ. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (FB-

