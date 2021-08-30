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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 8 kişi yaralandı
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 8 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 8 kişi yaralandı

Olay yerinden detay

( TEKİRDAĞ )-Kazada yaralananlar şehit yakınları çıktı TEKİRDAĞ

İlk Müdahale Hastane Şehit Yakınları Jandarma Sağlık Ekipleri 


- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, meydana gelen feci kazada 8 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçların birinde bulunanların şehidin yakınları olduğu öğrenildi. Kaza, Tekirdağ - Malkara yolunun Çavuşköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kavşakta meydana gelen kazada, İ.K.’nin idaresindeki 59 LN 904 plakalı araç, İ.Ü.’nün kontrolündeki GE-FC-1110 yabancı plakalı araç ile çapıştı. Meydana gelen kazada, her iki sürücü ile 59 LN 904 plakalı araçta bulunan N.K., G.K., ve yabancı plakalı araçta bulunan Z.Ü., E.Ç., Y.Ş., Y.A., olmak üzere toplamda 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra, yaralıları hastaneye sevk edildi. Kazada yaralanan İ.K., N.K. ve G.K.’nin şehit Mümin Kuru’nun yakınları olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. (HLD-
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