Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da içkili mekanda korona ihlaline 82 bin lira ceza

Tekirdağ’da içkili mekanda korona ihlaline 82 bin lira ceza

Mekandan detaylar

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

Uyuşturucu Bonzai Uyuşturucu Madde Akalan 


- Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde içkili mekanda korona virüs kurallarını ihlal eden 26 kişiye 82 bin lira ceza kesildi. İçeride yapılan denetimlerde 3 şahıstan uyuşturucu maddede ele geçirildi. Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, Cemaliye Mahallesinde bulunan içkili restaurantın açık ve faaliyette olduğu tespit edilmesi üzerine içeride denetim yapıldı. Denetim ve aramalarda, içeride bulunan işyeri sahibi dahil 26 şahsa korona virüs ihlali yaptıkları gerekçesiyle toplamda 82 bin TL ceza kesilerek, işyerinin faaliyetine son verildi.
Yine işyeri içerisinde 1 aranan şahıs yakalanırken, yapılan uygulamalarda ise 3 şahıstan toplam 23 adet ekstasy hap ile 28 fişek bonzai ele geçirildi. (HLD-
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Beş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulunduBeş yaşındaki Eylül'ün cesedi valiz içerisinde bulundu
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement