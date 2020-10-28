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28 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Tekirdağ’da hortum anı görüntülendi

Tekirdağ’da hortum anı görüntülendi

hortum anı

Sağanak Yağış Kamera 

-hortum anı kareler

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde Marmara Denizi açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi. Hortumun herhangi bir zarar vermediği öğrenildi. Marmara Denizinin Şarköy açıklarında kısa süreli hortum oluştu. 6-7 kilometre açıkta oluşan hortumun herhangi bir zarar vermediği öğrenildi. Hortum sonrası ilçede sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Mürefte Mahallesinde su baskınları meydana geldi. Hortum anı saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. (HLD-
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