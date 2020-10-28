Tekirdağ’da hortum anı görüntülendi

-hortum anı kareler



( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Şarköy İlçesinde Marmara Denizi açıklarında kısa süreli hortum meydana geldi. Hortumun herhangi bir zarar vermediği öğrenildi. Marmara Denizinin Şarköy açıklarında kısa süreli hortum oluştu. 6-7 kilometre açıkta oluşan hortumun herhangi bir zarar vermediği öğrenildi. Hortum sonrası ilçede sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış nedeniyle Mürefte Mahallesinde su baskınları meydana geldi. Hortum anı saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. (HLD-



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