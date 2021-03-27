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27 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ’da horoz dövüştüren gruba operasyon: 18 kişi yakalandı

Tekirdağ’da horoz dövüştüren gruba operasyon: 18 kişi yakalandı

Horoz dövüş alanındaki kalabalıktan detaylar

Horoz Dövüşü Akalan Kalaba Alabalık Harekete Geç 

-Horozlar ve ele geçirilen malzemelerden detaylar

( TEKİRDAĞ ) -- 19 horoz muhafaza altına alındı TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesinde bağ evinde horoz dövüştürüp kumar oynatan gruba operasyon düzenlendi.
Operasyonda 18 kişi yakalanırken, 19 adet horoz muhafaza altına alındı. Çerkezköy ilçesi Bağlık mahallesinde bir bağ evinde kumar oynandığı ve yasa dışı horoz dövüşü yaptırıldığı duyumunun alınması üzerine Tekirdağ İl Jandarma KOM Şube ve İstihabarat Şube, Çorlu Asayiş Komando Bölüğü Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bir süre yapılan takip neticesinde belirtilen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, M.D. isimli şahsın organize ettiği bahse konu olay ile ilgili 17 kişi suç üstü yakalanarak haklarında idari işlem başlatıldı. Operasyonda muhafaza altına alınan 19 adet horoz ise İlçe Tarım Müdürlüğü personeline teslim edildi. Şüpheli M.D. ile ilgili de adli ve idari işlemleri yapılarak ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı. Ayrıca olay mahallinde terk edilmiş olan 25 araçta yediemin otoparkına çekilerek sahiplerine teslim aşamasında gerekli işlemler yapılacak. (HLD-
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