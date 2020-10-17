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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tekirdağ'da Hint keneviri operasyonu

Tekirdağ'da Hint keneviri operasyonu

Hint kenevirleri toplanırken

Jandarma Uyuşturucu 

-Jandarma ekiplerinden detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Hint keneviri yetişen oda düzenlemiş TEKİRDAĞ

- Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Marmaraereğilisi İlçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, kenevir yetiştirmek için özel olarak düzenlenen odada Hint Keneviri ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor. Jandarma ekiplerince Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yakuplu Mahallesi'nde yaşayan H.Y. isimli şahsın evine kurduğu düzenek ile uyuşturucu yetiştirip, sattığını ederek operasyon için düğmeye bastı. Söz konusu eve yönelik düzenlenen operasyonda bir odada özel olarak elektrikli aydınlatma lambaları ile hazırlanmış Hint keneviri yetiştirilen düzenek, 240 gram esrar ve iklimlendirme yapılmış 7 kök Hint keneviri bulundu. Ekiplerce yapılan araştırmanın devamında H.Y.'nin ayrıca kamuya ait bir araziye ektiği 165 kök Hint keneviri de bulunarak tüm hint kenevirleri imha edildi. Gözaltına alınan H.Y.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (HLD-
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