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Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasında yangın
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Tekirdağ’da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yangının meydana geldiği fabrika

Sağlık Ekibi Yangın Geri Dönüşüm Yükselen Yangına Müdahale 

-fabrika önündeki ekipler
-Fabrikadan yükselen alevler
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre olay Tekirdağ’ın Ergene ilçesine bağlı Marmaracık Mahallesi Motor Yerleri Mevkii’nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasının kağıt ve plastik atıkların depolandığı bölümünde meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri de yangının meydana geldiği fabrika çevresinde güvenlik tedbiri alırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Olayla ilgili olarak başlatılan yangın söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
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